ダブル世界戦興行の前日計量が２５日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝がリミットの４７・６キロ、挑戦者の同級１１位ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピ

◆プロ ボクシング ・ダブル世界戦 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・石井武志―同級１１位ザイバージョン・メデシロ ▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・矢吹正道―同級１位ミエル・ファハルド（１１月２６日、ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた） ダブル世界戦興行の前日計量が２５日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝がリミットの４７・６キロ、挑戦者の同級１１位ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝はリミットを２００グラム下回る４７・４キロでクリアした。

石井は計量をパスすると、「フィジカルは、ミニマム級では世界で誰にも負けなんじゃないか」と自負する鍛え上げた上腕二頭筋と、バキバキに割れた腹筋を誇示。 写真撮影後のフェースオフでは約１４秒。 互いに表情を変えることはなかった。 石井は９月２日、元ＷＢＯ世界同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）を１回１分５秒で沈めて世界王座を獲得。

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井上尚弥が１８年１０月のフアンカルロス・パヤノ（ドミニカ共和国）戦で記録した１分１０秒を５秒更新し、日本男子の世界戦史上最速ＫＯ記録を打ち立てた。 試合は「Ｌｅｍｉｎｏプレミアム」で独占生配信される。 （いしい・たけし）１９９９年１０月２６日、福岡・うきは市生まれ。２７歳。 高校卒業後にプロキックボクサーとなり、キック戦績は４戦全勝（３ＫＯ）。

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小柄な体に合う階級を求めてボクシングに転向し、前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹を慕い２１年に大橋ジムに入門。２２年５月、プロデビュー。 同年１２月、全日本ミニマム級新人王獲得。２４年９月、東洋太平洋同級王座獲得。 今年９月、ＷＢＡ世界同級王座獲得。 身長１５６センチの右ボクサーファイター。