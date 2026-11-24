ダブル世界戦興行の公式会見が２４日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が同級１１位ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝との初防衛戦に向けて決意を示

◆プロ ボクシング ・ダブル世界戦 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・石井武志―同級１１位ザイバージョン・メデシロ ▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・矢吹正道―同級１位ミエル・ファハルド（１１月２６日、ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた） ダブル世界戦興行の公式会見が２４日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が同級１１位ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝との初防衛戦に向けて決意を示した。９月２日の王座決定戦で１回１分５秒ＫＯ勝ちを収め、日本男子の世界戦史上最速ＫＯ記録を樹立してから８５日。

鮮烈な戴冠劇に続く初防衛戦へ、王者は「熱い試合を見せる」と力を込めた。 石井は９月２日、元ＷＢＯ世界同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）を１回１分５秒で沈めて世界王座を獲得。 井上尚弥が１８年１０月のフアンカルロス・パヤノ（ドミニカ共和国）戦で記録した１分１０秒を５秒更新し、日本男子の世界戦史上最速ＫＯ記録を打ち立てた。 世界王座獲得のわずか２日後には練習を再開。

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試合の余韻に浸る間もなく、次なる戦いへと歩みを進めてきた。

「特別なことをやってきたわけではないが、フィジカル面も実戦感覚もいい感じでできた」。 前戦で作り上げた体重やコンディションを維持しながら、着実に調整を重ねてきた。 対戦相手のメデシロは９戦全勝（５ＫＯ）の戦績を誇る２１歳。 無敗のまま世界初挑戦に臨む勢いのある挑戦者だ。

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「すごく気持ちがよくて、思い切りのいい選手。 オールラウンダーで何でもできると分かっている」と警戒。 相手の出方を限定せず、あらゆる展開に対応する構えだ。 勝負の鍵には「距離感」を挙げ、「１２ラウンド戦うので、そこを楽しみにしていてください」と見どころを示した。

メデシロが「自分の方が強い」と自信をのぞかせていることに対し、石井も「挑戦するならその気持ちはもちろんあると思う。 思い切りぶつかってきてほしい。 僕も挑戦者の気持ちで倒しにいきます」。 王者の立場に安住するつもりはない。

同じ興行では、キックボクシング時代から“兄貴分”として慕う前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（３０）＝大橋＝もリングに上がる。

「決まってからずっと練習を一緒にやってきた。１１月２６日がすごく楽しみ。 先に武居さんに勝ってもらって、僕もそこに続きたいと思っている」と誓った。

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「僕にしかできない熱い試合を見せる」。 最速ＫＯでの戴冠から８５日。 世界王者の真価を証明する。