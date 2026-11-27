２９日に東京・両国国技館でゴングのトリプル世界戦の公式会見が２７日、都内で行われ、セミファイナルを務める世界３階級制覇のＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が「チャンスがあれば倒しに

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） ２９日に東京・両国国技館でゴングのトリプル世界戦の公式会見が２７日、都内で行われ、セミファイナルを務める世界３階級制覇のＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が「チャンスがあれば倒しにいく」とＫＯ決着での初防衛成功を描いた。16戦15勝（13KO）1分の無敗の同級６位、ハシエル・アマドル（メキシコ）の挑戦を受ける。７月２０日に王座決定戦で3階級制覇を達成したあとの防衛戦で、２８戦で３階級制覇を達成し、防衛戦は通算２０度目。

今月７日に年内に一般女性と結婚し、来年４月には第１子となる男児の誕生予定を発表。 大安だった１１月２２日の「いい夫婦の日」に婚姻届を提出していた。２８日の前日計量を前に「調整はすごくいいです。 キレも増して、パンチもすごくいい感じで出てます。 体重とかに関しても、きのう落としちゃいたいぐらいで全然問題ないんで。

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明日計量してあさってはしっかり試合に臨みたいと思います」と好調そう。 父の寺地永会長は「 今まで以上にパンチを打たせないこと」と求めた。 会見に出席した挑戦者のアマドルは「最高の状態で試合に臨める。 かなりトレーニングをしたのでメンタルもフィジカルも最高。