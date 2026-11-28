総合格闘技からボクシングに転向した平岡将英（３３）＝ＧＬＯＶＥＳ＝が２８日、都内のホテルでデビュー戦の前日計量を行い６０・９キロで１回でパスした。対戦相手の樋口丈留（２５）＝北島＝も６０・９キロでク

総合格闘技から ボクシング に転向した平岡将英（３３）＝ＧＬＯＶＥＳ＝が２８日、都内のホテルでデビュー戦の前日計量を行い６０・９キロで１回でパスした。 対戦相手の樋口丈留（２５）＝北島＝も６０・９キロでクリアした。

計量後に取材に応じた平岡は「持っているものを１００％出し切りたい。 来月３４歳になるが、気持ちは２０代です」と言葉に力を込めた。 奈良朱雀高（現・奈良商工高）でボクシングを始め、１学年先輩にはＷＢＯ世界スーパーフライ級王者の寺地拳四朗（ＢＭＢ）、１学年後輩は世界ランカーの中島一輝（大橋）が在籍していた。 くしくも今回は先輩の寺地が同じリングでＷＢＯ世界スーパーフライ級王座の初防衛戦を行う。

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「寺地さんとは高校時代によくスパーリングをしました」と先輩と同じリングに立つことを喜んだ。 高校卒業後に就職のためボクシングを辞めたが、２１歳の時に格闘技をやるために上京。 総合格闘技団体パンクラスで試合（７勝９敗）を重ねる中、首を負傷。 総合格闘技を諦め一念発起しボクシングへの転向を考え、今年１月にかつて帝拳ジムでチーフトレーナーを務めていた葛西裕一氏が会長を務める「ＧＬＯＶＥＳ」ジムの門をたたいた。