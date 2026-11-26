アマチュア７冠の中山聖也（２０）＝大橋＝が、元ＷＢＯオリエンタル・フライ級王者ヴィンセント・ラカール（２９）＝フィリピン＝を２回４６秒ＫＯで下し、８月のプロデビュー戦（６回ＴＫＯ勝ち）に続き２戦連続

アマチュア７冠の中山聖也（２０）＝大橋＝が、元ＷＢＯオリエンタル・フライ級王者ヴィンセント・ラカール（２９）＝フィリピン＝を２回４６秒ＫＯで下し、８月のプロデビュー戦（６回ＴＫＯ勝ち）に続き２戦連続ＫＯ勝利を飾った。

サウスポースタイルの中山は２回、ワンツーを効かせると、ボディー、顔面に左右フックの連打を浴びせた。 ラカールはキャンバスにしゃがみ込み、そのまま１０カウントを聞いた。

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「カウンターだけはもらわないように気持ちでラッシュした。 （左）ストレートが当たって、相手がふらついているのが見えたので、ここはいくべきかなと思っていた」とフィニッシュシーンを振り返った。