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【ボクシング】アマ７冠・中山聖也、デビュー２戦連続ＫＯ勝利「来年ベルトに挑戦できれば」自己採点は「７０点でお願いします」
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アマチュア７冠の中山聖也（２０）＝大橋＝が、元ＷＢＯオリエンタル・フライ級王者ヴィンセント・ラカール（２９）＝フィリピン＝を２回４６秒ＫＯで下し、８月のプロデビュー戦（６回ＴＫＯ勝ち）に続き２戦連続
アマチュア７冠の中山聖也（２０）＝大橋＝が、元ＷＢＯオリエンタル・フライ級王者ヴィンセント・ラカール（２９）＝フィリピン＝を２回４６秒ＫＯで下し、８月のプロデビュー戦（６回ＴＫＯ勝ち）に続き２戦連続ＫＯ勝利を飾った。
サウスポースタイルの中山は２回、ワンツーを効かせると、ボディー、顔面に左右フックの連打を浴びせた。 ラカールはキャンバスにしゃがみ込み、そのまま１０カウントを聞いた。
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「カウンターだけはもらわないように気持ちでラッシュした。 （左）ストレートが当たって、相手がふらついているのが見えたので、ここはいくべきかなと思っていた」とフィニッシュシーンを振り返った。
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