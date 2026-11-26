プロボクシングＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（２７）＝志成＝と弟でＷＢＡ世界フェザー級９位の堤麗斗（２４）＝志成＝が、１２月１１日（日本時間１２日）に英カーディフのプリンシパリティ・スタジ

プロ ボクシング ＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（２７）＝志成＝と弟でＷＢＡ世界フェザー級９位の堤麗斗（２４）＝志成＝が、１２月１１日（日本時間１２日）に英カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われる大型興行に参戦することが２５日（同２６日）、発表された。 ９戦全勝（６ＫＯ）の堤駿斗は身長１６５センチのサウスポーで、ＷＢＡ世界フェザー級８位のビクター・パシージャス（３４）＝米国＝と対戦する。７月１４日にＷＢＡ世界スーパーフェザー級挑戦者決定戦（後楽園ホール）でフェリックス・バティスタ（ドミニカ共和国）に２回ＴＫＯ勝ちして以来、約５か月ぶりのリングとなる。

パシージャスの戦績は１９勝（１１ＫＯ）１敗。 ６戦全勝（５ＫＯ）の堤麗斗は身長１６８センチの左構えで、ムヒーブ・ファゼルディン（３３）＝英国＝と対戦する。１０月３１日（同１１月１日）にサウジアラビア・リヤドでレイムンド・ロハス・ガルシア（メキシコ）に２回ＴＫＯ勝ちして以来、わずか４０日でプロ７戦目に臨む。 プロデビュー以来、７戦連続での海外のリングとなる。 ファゼルディンの戦績は１４勝（４ＫＯ）１敗１分け。 興行のメインイベントでは、ＷＢＡ世界ヘビー級スーパー王座決定戦でタイソン・フューリー（３８）＝英国＝とアンソニー・ジョシュア（３７）＝英国＝が対戦。

Advertisement

ともに元統一世界ヘビー級王者で、英国が誇るスター選手が激突。 元ＷＢＣ世界ヘビー級王者デオンテイ・ワイルダー（４１）＝米国＝らも出場する。８万枚のチケットは、発売から４０分で完売したという。 駿斗は自身のインスタグラムで「世界中が注目するビッグイベントの舞台で戦えること、とても嬉しく思います。 試合はＹｏｕＴｕｂｅでライブ配信されます。