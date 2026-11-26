アマチュア４９戦無敗の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝がプロ３戦目で初タイトルを獲得した。フィリピン・ユース王者のロネリック・バレステロス（２１）＝フィリピン＝とＷＢＣユース世界ライト級王座決

アマチュア４９戦無敗の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝がプロ３戦目で初タイトルを獲得した。 フィリピン・ユース王者のロネリック・バレステロス（２１）＝フィリピン＝とＷＢＣユース世界ライト級王座決定戦を行い３回ＴＫＯ勝ち。

今年６月のデビューから３連続ＫＯ勝利で一本目のベルトを手にした。

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「スタミナも精神的にも（相手を）削って後半勝負かな思っていたが、タイミングのいいパンチが当たって倒れてくれた」と藤木。 後半勝負と思い描いていても、開始のゴングが鳴ると闘争本能全開で向かっていった。 前に出てプレッシャーをかけ左２発からの右アッパーで早くもダウンを奪う。 相手はフィリピン・ユース王者の肩書を持つが、実力差は明らか。３回に接近してからの右フックで一気に試合を決めた。