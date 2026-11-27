トリプル世界戦の公式会見が２７日、都内のホテルで行われた。ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、元王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との初防衛戦に向け、「応援を自分の力に変え

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の公式会見が２７日、都内のホテルで行われた。

ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、元王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との初防衛戦に向け、「応援を自分の力に変えて、このベルトの価値を証明したい」と意気込みを語った。 帝拳ジムのジャージー姿で登場した増田は、現在の体調について「非常にいい状態です」とコメント。 司会者から「相手の印象は？ 」と問われると「相手の印象は特にありません」と表情を変えることなく回答した。

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試合の決着については、「判定とＫＯ、どちらもイメージしている。 本当にいろんな想定をして練習してきた。 やれることはすべてやってきた」と語り、「当日のリングでそれがどういうふうに出るか、自分自身でも期待しています」と自信をにじませた。 また、堤が増田のＷＢＡ王座のベルトに対し「僕に勝って初めて価値が出る。