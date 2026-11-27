ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が、初防衛成功から一夜明けた２８日、横浜市の所属ジムで会見。前ＷＢＯ世界バンタム級王者で同門の武居由樹（３０）への思いを語り「リング上で２人でベルト

ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が、初防衛成功から一夜明けた２８日、横浜市の所属ジムで会見。 前ＷＢＯ世界バンタム級王者で同門の武居由樹（３０）への思いを語り「リング上で２人でベルトを持った写真を撮りたい」と、ともに世界王者としてリングに立つ姿を思い描いた。

前夜は、キックボクシング時代から“兄貴分”と慕い、ともに練習に励んできた武居と初めて同じ興行に出場。 石井は挑戦者のザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝を３―０の判定で下し、王座獲得からわずか８５日で初防衛に成功。 武居は日本スーパーバンタム級１１位の大嶋剣心（３１）＝ＫＯＤＬＡＢ＝に判定勝ちし、世界王座陥落から再起２連勝を飾った。 試合後には、２人で記念写真を撮ったという。

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「その時はベルトがない状態で撮ったので、次はリング上で、２人でベルトを持った状態で撮れるのが一番うれしいことだなと思います。 それをやりたいですね」。 世界王者同士での“共演”を切望した。 ただ自身の結婚について話題が及ぶと、２７歳の王者は「僕はまだないです。