ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が挑戦者のザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝に３―０の判定勝ち。９月２日の王座決定戦で世界戦の日本男子最速記録となる６５秒ＫＯ勝利で王座

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者・石井武志―同級１１位ザイバージョン・メデシロ●（１１月２６日、ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた） ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が挑戦者のザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝に３―０の判定勝ち。９月２日の王座決定戦で世界戦の日本男子最速記録となる６５秒ＫＯ勝利で王座を獲得してからわずか８５日で、初防衛に成功した。

アマ９冠＆４９戦全勝の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝はプロ３戦目でＷＢＣユース・ライト級王座を獲得。 ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３４）＝緑＝は３―０の判定勝ちで３度目の防衛に成功した。 世界戦の日本男子史上最速６５秒ＫＯ勝利での王座獲得から８５日。 石井が今度は３６分間戦い抜き、王者の真価を証明した。

Advertisement

「前回１ラウンドであっさり勝ったように思われたが、これが世界戦。１２ラウンド、楽しい殴り合いができた」と充実感をにじませた。 フィリピン史上最速１０戦目での王座獲得を狙った２１歳の挑戦者の気迫をねじ伏せた。 体を密着させ、左右ボディーへの強打で下に意識をすり込ませると、顔面へ右フックをたたきつけた。１０回、右ボディーを効かせ追撃の右ストレートでダウンを奪った。 最終回も右でぐらつかせ「倒してやろうと思っていった」と、試合終了のゴングが鳴るまでＫＯへの執念を見せた。