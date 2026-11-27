トリプル世界戦の公式会見が２７日、都内のホテルで行われた。ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、元王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との初防衛戦に向け、「冷静に、慎重に、果断

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の公式会見が２７日、都内のホテルで行われた。

ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、元王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との初防衛戦に向け、「冷静に、慎重に、果断に、というのは常に心がけています」と泰然自若の構えを貫いた。 挑発には乗らない。 だが、勝負から逃げるつもりもない。 堤が増田の持つＷＢＡ王座のベルトについて「僕に勝って初めて価値が生まれる。

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無価値のまま終わらせたい」と発言したことに対し、増田は「堤選手が言っている『堤選手に勝つからこそ、ベルトの価値が上がるんだ』というのは十分理解しています」と受け止めた。 その上で「自分にとっては、やっぱり王座決定戦で取ったベルトで、自分の周りの方たちも、それをすごく喜んでくれた。 その部分で、やっぱり無価値ではないんですよね。 自分にとっては、すごく大事なものですね」と譲らなかった。７月２０日の王座決定戦で比嘉大吾（志成）を２―１の判定で破り、初挑戦で手にした世界のベルト。