プロボクシングIBF世界フライ級王者矢吹正道（34＝緑）が同級1位ミエル・ファハルド（26＝フィリピン）との3度目防衛戦、WBA世界ミニマム級王者石井武志（2… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

右構えのオーソドックス同士の一戦。 石井が開始から前に出てプレッシャーをかける。 メデシロは足を使いながらリングを回る。 石井がロープにつめて左ボディーフックを決める。

メデシロは足を使いながら左ジャブを突く。 中盤も石井がロープにつめて左ボディーブローを決める。 メデシロはロングレンジから強いパンチを繰り出す。 メデシロが左ジャブをさかんに突く。

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石井は前に出て右パンチを打ち下ろす。 石井が追って、メデシロがジャブを突く展開。１分すぎに石井の右フックからの連打がヒット。 メデシロはクリンチ。 中盤以降は再び石井が圧力をかけて強打を浴びせる。