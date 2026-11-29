挑戦者のＷＢＡ世界スーパーフライ級２位ユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝がタイトル奪取に失敗、２階級制覇を逃した。ＷＢＡ世界同級王者ダビド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝に０－３の判定で敗れ、２階

挑戦者のＷＢＡ世界スーパーフライ級２位ユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝がタイトル奪取に失敗、２階級制覇を逃した。 ＷＢＡ世界同級王者ダビド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝に０－３の判定で敗れ、２階級制覇はならなかった。３人のジャッジの内訳は、１人が１１６ー１１２、２者が１１７－１１１で王者を支持した。

阿久井は、序盤から試合巧者の王者の前に苦戦を強いられ、フライ級に続く１年８か月ぶりの王座獲得はならなかった。 戦績はユーリが２３勝（１３KO)４敗１分け、正規王者として初防衛に成功したヒメネスは１９勝（１２KO)１敗。

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「最高のコンディションに仕上がった。 こんなに調子のいい状態は過去にない」と話してリングに臨んだ阿久井だったが、歴戦の猛者ヒメネスは甘くなかった。２０１４年にプロデビューした阿久井は、右ストレートを武器に全日本新人王、日本王座と着実にステップアップ。２４年１月にアルテム・ダラキアン（ウクライナ）を下しＷＢＡ世界フライ級王座を獲得。 昨年３月の３度目の防衛戦で当時のＷＢＣ世界同級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）と２団体統一戦を行い１２回ＴＫＯ負け。 その後、２階級制覇を見据えスーパーフライ級にウェートを上げ再起した。