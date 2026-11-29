ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、初防衛戦で、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と対戦する。両者はアマチュア時代を含め過去２度対戦し、いずれも堤が勝利してい

ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、初防衛戦で、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と対戦する。 両者はアマチュア時代を含め過去２度対戦し、いずれも堤が勝利している。

今回が、３年３か月ぶりの再戦となる。 増田は再戦を「リベンジというより、リマッチ」と表現。 堤戦を「真のチャンピオン」になるための「登竜門」と位置づけている。 一方、元王者の堤は１０月の試合発表会見で自身のＷＢＡベルトを持参し「こんにちは。

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ＷＢＡ世界バンタム級チャンピオン、堤聖也です」と自己紹介。 増田戦を自身にとっての「３度目の防衛戦」と位置づけ、王座奪還を狙っている。２度目の対戦は、２３年８月２０日。 後楽園ホールで行われた日本バンタム級タイトルマッチ兼「井上尚弥バンタム級４団体統一記念杯」モンスタートーナメント準決勝１０回戦で対戦。 日本同級王者の堤が、同級２位・増田の挑戦を受けた。