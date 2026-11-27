トリプル世界の会見が２７日、都内のホテルで行われた。２階級制覇を狙うＷＢＡ世界スーパーフライ級２位のユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝は、スーツ姿で登場したチャンピオンのダビド・ヒメネス（３４）＝

◇プロ ボクシング トリプル世界戦 ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ダビド・ヒメネス―同級２位ユーリ阿久井政悟 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル（２９日、東京・両国国技館） トリプル世界の会見が２７日、都内のホテルで行われた。２階級制覇を狙うＷＢＡ世界スーパーフライ級２位のユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝は、スーツ姿で登場したチャンピオンのダビド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝を横目に「調整は順調にきている。

（世界戦で）負けてから約２年近くこの日のために調整してきた。 その成果を出すだけ」と静かに闘志を燃やした。 昨年３月に寺地拳四朗（ＢＭＢ）とのＷＢＡ、ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦に敗れ、その後スーパーフライ級にウェートを上げ再起。 阿久井を支える母校・岡山の環太平洋大の「チームＰＯＮＺ」の力も大きい。

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さまざまな数値をデータ化して阿久井を支援。 ＶＯ２ＭＡＸ（最大酸素摂取量）はマラソン選手並みになり、力みの少ない体の動きも習得。 次の動作への移動が速くなり、再起後の２試合で連続ＫＯ勝利という結果に結びついた。 チャンピオンのヒメネスは２０２３年１月にアルテム・ダラキアン（ウクライナ）の持つＷＢＡ世界フライ級王座に挑戦して判定負け。