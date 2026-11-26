ＷＢＡ女子世界ライトミニマム級２位・和田まどか（３１）＝ＤＡＮＧＡＮ＝が、圧巻の勝利で世界挑戦権を獲得した。同級８位ワチャラーポン・ナームポン（２５）＝タイ＝とのＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦を行い、６

◇プロ ボクシング ▽ＷＢＡ女子世界ライトミニマム級（４６・２キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 〇和田まどか（ＴＫＯ６回１分３８秒）ワチャラーポン・ナームポン●（２６日、東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥアリーナおおた） ＷＢＡ女子世界ライトミニマム級２位・和田まどか（３１）＝ＤＡＮＧＡＮ＝が、圧巻の勝利で世界挑戦権を獲得した。

同級８位ワチャラーポン・ナームポン（２５）＝タイ＝とのＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦を行い、６回ＴＫＯ勝ち。 待望の世界挑戦権を手にした。

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「ＫＯ勝ちを目標にしていたので、課題はクリアできたかなと思う。 ジャブからの組み立てもできた」と納得の白星を強調した。 初回からジャブでペースをつかみ、２回からはボディーブローを加え上下にパンチを散らした。４回に左ストレートでダウンを奪い、そして６回、フィニッシュはボディーからの連打でレフェリーストップに持ち込んだ。 悔しく、怒りの矛先をどこに向けていいのか分からない判定負けを経験した。７月３１日、ニュージーランドでエマ・ネスビット（ニュージーランド）とＷＢＡライトミニマム級挑戦者決定戦を行った。