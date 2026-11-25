プレスリリース 【ホテルグランヴィア和歌山】ご家族や大切な仲間と特別なひとときを。「クリスマスランチバイキング」開催 牛フィレステーキ＆握り寿司の一皿と、ホテル料理を食べ放題で！

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。

どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。 JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,407室）を展開するホテルグループです。

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上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域とともにお客さまを魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。 ※JR西日本ホテルズ公式ウェブサイトのURLが変更となりました。