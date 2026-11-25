プレスリリース 【ホテルJALシティ長野】12月誕生の新客室「プレミアツイン」宿泊プランを11月25日より販売

ホテルJALシティ長野（住所：長野県長野市、総支配人：横山雄一郎）は、ホテル15階の客室をリニューアルし、2026年12月1日（火）より新客室「プレミアツイン」の宿泊提供を開始します。

これを記念し、『新客室「プレミアツイン」誕生記念宿泊プラン』の予約を11月25日（水）より承ります。 客室最上階の15階に誕生する「プレミアツイン」は、上質で快適な滞在を求めるお客様に向けた全4室の新客室です。32平方メートル の和洋室で、ホテル初となる小上がりを設けました。 木目調のインテリアがぬくもりを演出し、靴を脱いでご自宅のようにゆったりとおくつろぎいただけます。 また、バス・トイレ・洗面をそれぞれ独立させた設計を採用し、快適性にも配慮しました。

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客室には、地元・長野市松代町で作られる伝統工芸品「松代焼」のコーヒーカップをはじめ、美容ブランド「ReFa（リファ）」のシャワーヘッドに、ドライヤー、ヘアアイロン、バスアメニティなどを採用。 さらに、Jフロアーならではのおもてなしとして、信州のりんごジュースや長野県産の地ビールなど、冷蔵庫内のドリンクを無料でご利用いただけます。

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「プレミアツイン」の誕生を記念した宿泊プランをご用意しました。 対象期間中にご予約いただくと、ベスト アベイラブル レートから10％引きにてご利用いただけます。 今回の客室リニューアルに際し、総支配人の横山雄一郎は、「2027年４月には『善光寺前立本尊御開帳』や７月からは『信州デスティネーションキャンペーン』、2028年には『信州やまなみ国スポ・全障スポ』の開催が予定されており、長野への来訪目的も一層多様化すると考えています。

こうした観光・交流需要を見据え、今回の新客室を通じて、国内外から長野を訪れるお客様に、より快適で心豊かな滞在をご提供してまいります」と述べております。