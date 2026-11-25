JR東日本ホテルズ環境への配慮と質の高いおもてなしを両立し、地域社会と共生する持続可能なホテル運営を推進ホテルメトロポリタン 盛岡 NEW WING（所在地／盛岡市盛岡駅前北通…

環境への配慮と質の高いおもてなしを両立し、地域社会と共生する持続可能なホテル運営を推進 ホテルメトロポリタン 盛岡 NEW WING（所在地／盛岡市盛岡駅前北通 総支配人／佐藤隆）は、SDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」（通称：サクラクオリティグリーン）において最高ランクに次ぐ「4御衣黄ザクラ」を取得いたしました。

岩手エリアでは、初の認証となります。

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「Sakura Quality An ESG Practice」は、米国GSTC（The Global Sustainable Tourism Council 、持続可能な国際基準を策定・管理している団体）にその基準が承認された、宿泊施設向け日本発のESG認証であり、宿泊施設における地域社会との関係構築、文化保全、環境対応など、日々のSDGsへの取り組みのレベルを維持・向上させることを目的としています。 認証プロセスでは、経験豊富な調査員による現地調査と、独立・中立の第三者審査を経て、日本的なSDGsに徹底して取り組んでいると評価された施設に対して認証が提供されます。

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今回、ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WINGが取得した「4御衣黄ザクラ」は、5段階評価のうち上から2番目の認証であり、持続可能な社会の実現に向け、より積極的かつ具体的に取り組んでいることが認められたものです。 ■サクラクオリティグリーンとは 「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」は、宿泊施設向け品質認証「サクラクオリティ」を提供する株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証です。

認証の基準は、2022年3月に米国の持続可能な国際基準団体 グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）から承認を受けました。 同認証はSDGsの17のゴールに基づいた172項目で構成され、チェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。