プレスリリース 【ブラックフライデー特別企画】耳を塞がない次世代イヤーカフ型集音器「Cearvol Liberte」｜話題のオープンイヤーモデルの実力とは？

・シーン別モード： 「会話」「レストラン」「アウトドア」など、周囲の騒音レベルに合わせてノイズリダクションの強さを調整可能。6. 実際に使って感じたこと｜「音が大きい」ではなく「言葉がくっきり浮かぶ」従来の集音器では、空調の稼働音や食器が触れ合う音といった環境音まで同時に増幅されてしまい、聞き疲れにつながりやすい傾向がありました。

これに対し、Cearvol Liberteは最新のAI雑音低減技術によって背景の持続的なノイズを効果的に抑制し、会話に重要な音声帯域をクリアに届けます。 また、オープンイヤー型で懸念されがちな音漏れや、装着時の不快な「ピーピー音（ハウリング）」も、独自設計のノズル構造と抑制技術によってしっかり軽減。 隣に人が座るような距離でも音漏れが気になりにくく、静かな室内から騒がしい外出先まで、幅広いシーンで快適な聞こえをサポートします。１.

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使い始めは「1日1～2時間」から少しずつ慣らすのがおすすめ 初めて集音器を使われる場合、これまで聞こえにくかった小さな生活音（水の流れる音や紙をめくる音など）が急にクリアに届くようになり、最初は少し情報量が多く感じられることがあります。 耳や脳が新しい音のバランスに慣れるまでには一般的に3～4週間ほどかかるため、最初の数日は1日1～2時間程度から無理なく慣らしていくのがおすすめです。 本体には4種類のイヤーピースが付属しています。