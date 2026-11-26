【ブラックフライデー最大26％OFF】仕事環境をアップグレード。INNOCNのWQHD・4Kモニター4機種が23,900円から

ディスプレイブランド「 INNOCN （イノセン）」は、2026年11月27日（金）から12月7日（月）まで、Amazon.co.jpのブラックフライデー期間に合わせ、仕事やクリエイティブワークに適したモニター4機種を特別価格で販売します。

色精度ΔE＜2、色域sRGB 99％、DCI-P3 91％、Adobe RGB 85％に対応し、HDR400も備えています。 日常業務はもちろん、写真編集やデザインにも活用できます。 USB-C接続では最大15Wの給電が可能です。 色精度ΔE＜2、色域sRGB 99％、DCI-P3 99％、Adobe RGB 95％に対応。

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工場出荷時にキャリブレーションを実施し、キャリブレーションレポートを付属。 写真や映像の編集にも適しています。