◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第6戦NHK杯最終日（2026年11月28日京王アリーナTOKYO）

男子はショートプログラム（SP）で歴代世界最高の114・81点をマークしたイリア・マリニン（米国）が、フリーもトップの190・50点を出し、合計305・31点で優勝した。 これでGPシリーズ6連勝。98年、01年大会を制したコーチの母・タチアナさんに続き、NHK杯で頂点に立った。

「今日はリンクに上がる前、正直少し調子が悪かった。 理由は分からない。 ベストの演技が目的ではなく、無事にやり切ることが目的だった。 ひとまず休んで、ファイナルに向けて調整していきたい」「もちろんケガではない。

Advertisement

会場に入るまでは調子が良くて気分も良かった。 最後、リンクに上がる直前で少しめまいと吐き気を感じた。 理由は分からないが、原因を突き詰める必要がある。 今日はとにかくサバイバルモードで、演技を滑り切ることに集中した」「それをしない選択を取った。