フィギュアスケート男子の冬季オリンピック（五輪）2連覇王者、プロ5季目の羽生結弦さん（31）が28日、製作総指揮を手掛けるアイスショー「Yuzuru Hany… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フィギュア スケート男子の冬季オリンピック（五輪）2連覇王者、プロ5季目の 羽生結弦 さん（31）が28日、製作総指揮を手掛けるアイスショー「Yuzuru Hanyu“REALIVE”an ICE STORY project」（リアライブ）の佐賀公演初日を迎えた。

九州最大級を誇るSAGAアリーナで「ようこそ！ 」と呼びかけて大歓声を浴び「MEGALOVANIA」を皮切りに、演舞を重ねた。 世界でも例を見ない、出演者が1人だけのアイスショー。

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「リアライブ」は今年4月以来7カ月ぶりの上演で、羽生さんが歴代のプログラムを「今の身体で、もう一度”生きた存在”として立ち上げる」と再演。 「羽生結弦が積み重ねてきた時間が、いまの身体とともに、再び氷に刻まれる」というメッセージを込めながら、競技者時代の代名詞「SEIMEI」などを披露した。 2027年に向けては、原作・出演・製作総指揮を単独で完遂する「ICE STORY」シリーズの第4弾「Yuzuru Hanyu ICE STORY 4th“WHITE BOX”TOUR」が、来年1月9日に横浜市で開幕し、静岡公演も行われることが発表されたばかり。