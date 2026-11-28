日本男子のGPファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）進出は、早々に出場権を確定させていた三浦佳生（21＝オリエンタルバイオ／明大）の1人だけとなった。シリ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日本男子のGPファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）進出は、早々に出場権を確定させていた 三浦佳生 （21＝オリエンタルバイオ／明大）の1人だけとなった。 今大会で逆転でのファイナル入りを目指した日本勢は、あと一歩及ばなかった。2月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（22＝エームサービス／明大）は、優勝が求められる中で果たせず。

GPデビュー戦のスケートカナダで2位だった中田璃士（18＝西武グループ）も、ショートプログラム（SP）10位からの巻き返しを図ったが届かなかった。 女子は中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）、島田麻央（18＝木下グループ）、千葉百音（21＝木下グループ）の3人がファイナルへ進出。 盤石の層を見せた女子と対照的に、男子は五輪2大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）が今季休養で不在の中、NHK杯に世界選手権3連覇中のイリア・マリニン（21＝米国）ら強豪が集う厳しい組み合わせにも阻まれた。

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日本男子はコロナ禍で中止された20、21年を挟み、22年は4人、23年は3人、24年と昨年も2人が出場していた。 三浦はフランス杯2位、中国杯優勝の計28点で切符を獲得。7年ぶりに単身で乗り込むファイナルで、三浦が日本男子の意地を見せる。 ◆GPファイナル 12月10～12日に中国・重慶で開催。10月から始まったGPシリーズ全6戦のうち原則2戦に出場し、1位15点、2位13点、3位11点、4位9点…と与えられた順位点の合計上位6人・組が進出。 男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目で争う。 五輪、世界選手権に次ぐ主要国際大会で、シーズン前半の世界一決定戦に位置づけられる。