フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦ＮＨＫ杯（２７日開幕、京王アリーナ東京）に向けた公式練習が２６日、本番会場で行われた。第３戦・中国杯から２連勝をかける千葉百音（木下グループ）が練

フィギュア スケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦ＮＨＫ杯（２７日開幕、京王アリーナ東京）に向けた公式練習が２６日、本番会場で行われた。 第３戦・中国杯から２連勝をかける千葉百音（木下グループ）が練習後に取材対応。

中国杯の表彰式で、現地の観客からブーイングなどを受けたことについて初言及し、「国歌斉唱中に何か聞こえてきたな、と感じてはいたけど、そこまで気にしていなかった」と語った。 千葉は、１１月６～８日に深圳で行われた中国杯で優勝。 表彰式では、２位のイグナトワ（ＡＩＮ）らには大歓声が送られる一方で、千葉の表彰の際には妨害するような声やブーイングが上がっていた。 同事案を受け、国際スケート連盟（ＩＳＵ）のキム・ジェヨル会長が日本連盟に謝罪。

Advertisement

日本は橋本聖子会長と風谷英隆専務理事名で、再発防止の要望書を提出していた。