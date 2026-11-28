フィギュアスケート男子の冬季オリンピック（五輪）2連覇王者、プロ5季目の羽生結弦さん（31）が28日、製作総指揮を手掛けるアイスショー「Yuzuru Hany… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フィギュア スケート男子の冬季オリンピック（五輪）2連覇王者、プロ5季目の 羽生結弦 さん（31）が28日、製作総指揮を手掛ける アイスショー 「Yuzuru Hanyu“REALIVE”an ICE STORY project」（リアライブ）の佐賀公演初日を迎えた。9日後に迫った32歳の誕生日についても言及し、進化を実感する日々を語った。

「瞬発力であったり、例えば（ウオーミング）アップなしでジャンプ跳べ、みたいなことは、それは10代の頃とは全然違います」と穏やかな表情を見せながら「でも、その代わり、どんどん知識も増えてきていますし、繊細な感覚の違いみたいなものも増えてきていて。 これまで、年齢を重ねていくことが、ずっと僕はフィギュアスケーターとしてはマイナスだと思っていたんですけど、まだまだ、こんなにもやること、やれること、着手していないことがたくさんあるんだなと改めて実感している最中なんです。

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それがなくなるまでは、あとは体がぶっ壊れない限りは、さらにさらにさらに、って、ずっと思いながら続けていけたらいいなって、改めて思っています」と充実感をにじませていた。2027年に向けては、原作・出演・製作総指揮を独りで完遂する「ICE STORY」シリーズの第4弾「Yuzuru Hanyu ICE STORY 4th“WHITE BOX”TOUR」が、来年1月9日に横浜市で開幕し、静岡公演も行われることが発表されたばかり。 その中で、この日の第2部では新シリーズの前日譚（たん）として「Prequel : Before the WHITE」を再び演じて、物語本編への期待感を高めた。