２７日に開幕するフィギュアスケートのＧＰシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯の公式練習が２６日に本番会場で行われた。今季、第３戦の中国杯で３位に入ったペアの長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が調整。長岡は「

２７日に開幕する フィギュア スケートのＧＰシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯の公式練習が２６日に本番会場で行われた。 今季、第３戦の中国杯で３位に入ったペアの長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が調整。

長岡は「ショート、フリー、いい演技ができたら」と意気込んだ。 公式練習では曲をかけ、２本のスロージャンプなどを着氷。 曲かけ後は３回転ジャンプ確認や、リフトの感触を確かめた。

Advertisement

「いい調子でＮＨＫ杯に来られてる。 自分たちが積んできた練習を信じてやっていけたら」と森口。 国内試合は今季初、昨年１２月の全日本以来となるが、長岡は「ケガがあった中、たくさんのファンの方にご心配をかけた。 皆さんに『元気になったよ』『強くなって戻ってきたよ』という姿をお見せできたら」と語った。