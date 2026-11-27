アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が第１滑走で登場。シングルで２０１８年ＧＰファイナル女王の紀平は、２２年以来、４季ぶりのＧＰシリーズ出場

アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が第１滑走で登場。 シングルで２０１８年ＧＰファイナル女王の紀平は、２２年以来、４季ぶりのＧＰシリーズ出場を果たした。

昨季結成した「りかしん」としては、初のＮＨＫ杯となった。 演技を終えると、２人とも笑顔で手を振って歓声に応えた。 得点は９月の木下グループ杯の６１・３７点を超える６２・７１点で自己ベストだった。 紀平は「悪くなかったと思う。

Advertisement

やってきたことはやってきて、調子も良くて、何も不安要素がない状態で来ていた。 不安がないから緊張するのが昔から癖。 大きい大会だったので、こわばった感じでスタートした。 そこが悔いというか、久しぶりの大きな大会だったので緊張につながった。