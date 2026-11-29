アイスダンスで結成2季目の「りかしん」こと紀平梨花（24＝鹿島）、西山真瑚（24＝オリエンタルバイオ）組が、全日本選手権（12月24日開幕、大阪・東和薬品RA… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

アイスダンスで結成2季目の「 りかしん 」こと 紀平梨花 （24＝鹿島）、 西山真瑚 （24＝オリエンタルバイオ）組が、 全日本選手権 （12月24日開幕、大阪・東和薬品RACTABドーム）へ得点力強化を誓った。

GPシリーズ初出場となったNHK杯から一夜明けた29日、会場で取材に応じた。 今大会は、合計154・58点で8組中8位。 演技直後から動画や採点表を確認していたという紀平は「演技自体はすごくいいものに思えたので自信につなげながら、今後は点数に関してジャッジの方や先生と相談してどう上げていけるか考えていきたい」。 西山も「体感的には練習してきたことは出し切れた。

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体感と点数とのギャップを埋められるように、フィードバックや先生たちとのミーティングを重ねて上達していきたい」と前を向いた。 ともにシングル出身で、カナダ・トロントの名門クリケットクラブで指導を受けた経験がある。 紀平は「シングルでの滑りの良さはアイスダンスに通用しない部分が結構ある」と率直に吐露。 似た滑りの質を合わせやすい強みを生かしつつ、「アイスダンスの滑りはまだまだ磨きたい。