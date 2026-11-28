「ゆなすみ」こと長岡柚奈（21）森口澄士（24）組（木下アカデミー）が自己最高の合計195・69点で2位となり、初のGPファイナル（12月10日開幕、中国・重… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「 ゆなすみ 」こと 長岡柚奈 （21） 森口澄士 （24）組（木下アカデミー）が自己最高の合計195・69点で2位となり、初の GPファイナル （12月10日開幕、中国・重慶）進出を決めた。27日のショートプログラム（SP）に続いて、フリー2位の125・91点。

日本ペアのファイナル進出は高橋成美、マービン・トラン組、三浦璃来、木原龍一組に続く快挙となった。 長岡は「私たちがファイナルに出場できるのが信じられない。 とにかく出場権を獲得できてうれしい。 このままではトップの選手たちと差が大きいので、一瞬休憩して、良い状態で臨めたらと思います」と喜んだ。

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森口はやや瞳を潤ませ「GPシリーズで2戦とも表彰台に乗れた。 柚奈ちゃんが辛い中、ギリギリの努力が報われて本当にうれしい。2人でファイナルに行けて、自分たちが歩んできた道のりを考えるとウルっとくる。 すごく大事なファイナルになる。 ちょっと休憩して、すぐに動き始めたらと思います」と決意を示した。