２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２９日、都内の紀伊國屋書店で２人の軌跡を描いた絵本「りくりゅうも

２月のミラノ・コルティナ五輪の フィギュア スケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２９日、都内の紀伊國屋書店で２人の軌跡を描いた絵本「りくりゅうものがたり ふたりのスケート、ひとつのゆめ」（世界文化社）の刊行記念イベントに臨んだ。

「りくりゅう」として初めての絵本に、三浦さんは「やっぱり、一生残るものなので。 お話を頂けて、すごく嬉しかった」と笑顔で語った。 ２人の出会いからミラノ五輪、そして「りくりゅう」の将来が描かれた絵本。 木原さんによれば、三浦さんの幼少期の描写もあり「すごくそっくりで。 『ちび璃来』って僕は呼んでますけど。

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本当に可愛くて、お気に入りのページ」。 互いにお気に入りの所は「りくりゅう」を結成するきっかけとなったトライアウトを描くページという。 木原さんが三浦さんを頭上に投げる「ツイストリフト」で「雷が落ちた」と、本能的に相性の良さを共に感じたシーン。 絵本の中では、ブルーノ・マルコット元コーチらも登場しており、三浦さんは「やっぱり、私たちがペアを結成することになったツイスト。