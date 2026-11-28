愛称「ゆなすみ」の長岡柚奈（21）、森口澄士（24）組（木下アカデミー）がフリー125・91点、合計195・69点の2位となり、引退した「りくりゅう」こと三浦… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

愛称「ゆなすみ」の長岡柚奈（21）、森口澄士（24）組（木下アカデミー）がフリー125・91点、合計195・69点の2位となり、引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組に次いで日本人同士のペア2組目のGPファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）進出を決めた。2戦連続表彰台で、結成4季目の快挙となった。

女子はSP首位の千葉百音（21）がシン・ジア（韓国）に逆転を許し2位。 日本女子によるGPシリーズ全6戦制覇はかなわなかったが、3年連続3度目のファイナル切符を手にした。 頂点に届かなくても、成長を刻んだ。 千葉はフリー「月の光」で冒頭の連続3回転を決めながら、3回転ループで転倒。

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それでも気持ちを切らさず、後半の3連続ジャンプは「ほぼ気合で」と踏ん張った。