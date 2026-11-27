第3戦の中国杯で3位に入った「ゆなすみ」こと長岡柚奈（21）森口澄士（24）組（木下アカデミー）が69・78点をマークし、2位発進した。長岡は「前回の大会から… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

第3戦の中国杯で3位に入った「 ゆなすみ 」こと 長岡柚奈 （21） 森口澄士 （24）組（木下アカデミー）が69・78点をマークし、2位発進した。 長岡は「前回の大会から6点近くベストを更新できたことはすごくうれしい」と喜んだ。

一方で、長岡が森口に投げられながら跳ぶスロー3回転ループでは、着氷時に手をついた。

Advertisement

「『ここでミスしちゃいけない』っていう気持ちが少し出てきてしまった」と悔やんだが、こらえてみせた。 武器のリフトでも安定感を見せ、ツイストリフトを除くレベル判定のある全ての要素で最高のレベル4を獲得。