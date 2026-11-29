2月のミラノ・コルティナ五輪男子銅メダルの佐藤駿（22＝エームサービス／明大）が、フリーで崩れて8位に終わった前日28日の演技から一夜明けて取材に応じ、今季開… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

2月のミラノ・コルティナ五輪男子銅メダルの 佐藤駿 （22＝エームサービス／明大）が、フリーで崩れて8位に終わった前日28日の演技から一夜明けて取材に応じ、今季開幕前から抱えていた苦悩を明かした。

「正直、今シーズンやめた方がよかったかなと思ったりはした」「スケートをする意味が少し分からなくなっている感じ」と胸中を吐露した。 今大会はショートプログラム（SP）96・78点で2位発進も、3季前のプログラム「四季」に急きょ変更したフリーでミスが相次いで151・73点の9位。 合計248・51点で総合8位に沈み、3年連続のGPファイナル進出を逃した。 演技後は取材対応を見送っていたが、この日も「気持ちの面では全く回復していない。

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今はスケートのことは考えずにいったんリセットしていきたい」と偽らざる心境を口にした。 公式練習での調子は良く、体の状態にも問題はなかったという。 それだけに「気持ちの面」を挙げ、「シーズンに入ってから練習に対しても、試合に対しても、やりたいという思いが全く湧いていなかった」と振り返った。 試合で勝ちたい、優勝したいという思いがありながら、本番や練習になると意欲が消える矛盾に悩まされ、「自分が今何をしたいのか、本当に優勝したいのか分からない状態」と打ち明けた。