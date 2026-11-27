昨季の世界選手権4位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（21）森口澄士（24）組（木下アカデミー）が、今季自己最高の69・78点で2位発進した。今オフは長岡が4月に右… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

昨季の世界選手権4位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（21）森口澄士（24）組（木下アカデミー）が、今季自己最高の69・78点で2位発進した。 今オフは長岡が4月に右足を疲労骨折し、8月に交通事故で左足を負傷した中、自己ベストに2・17点と迫る好演。

GPシリーズ上位6組によるファイナル（12月10～12日、中国・重慶）初進出に前進した。 アイスダンス・リズムダンス（RD）はGP初出場の紀平梨花（鹿島）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が自己新の62・71点で8位。 女子SPは千葉百音（木下グループ）が77・12点で首位発進した。 愛称「りかしん」の紀平、西山組が、GP初出場を飾った。

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最下位の8位発進だったものの、初の国際大会だった9月の木下グループ杯から1・34点アップ。 女子シングルだった22年以来、4季ぶりのGPに復帰した紀平は「想像以上にドキドキしてしまったけれど、一つ一つ集中を切らさずに滑り切ることができた」とほほ笑んだ。 結成2季目で迎えた初舞台。