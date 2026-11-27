昨季の世界選手権4位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（21）森口澄士（24）組（木下アカデミー）が、今季自己最高の69・78点で2位発進した。今オフは長岡が4月に右… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

昨季の世界選手権4位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（21）森口澄士（24）組（木下アカデミー）が、今季自己最高の69・78点で2位発進した。 今オフは長岡が4月に右足を疲労骨折し、8月に交通事故で左足を負傷した中、自己ベストに2・17点と迫る好演。

GPシリーズ上位6組によるファイナル（12月10～12日、中国・重慶）初進出に前進した。 アイスダンス・リズムダンス（RD）はGP初出場の紀平梨花（鹿島）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が自己新の62・71点で8位。 女子SPは千葉百音（木下グループ）が77・12点で首位発進した。3月の世界選手権銀メダルの千葉が首位発進し、19－20年のロシア勢以来2例目となる同一国GPシリーズ全勝に王手をかけた。 今季自己ベストを1・04点更新。

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第3戦中国杯SPでミスしたダブルアクセル（2回転半）を含めジャンプ全3本を着氷した。