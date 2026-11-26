ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）4位で、3月の世界選手権銀メダルの千葉百音（もね、21＝木下グループ）が、中国杯の表彰式でブーイングを浴びた問題が表面化… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）4位で、3月の世界選手権銀メダルの 千葉百音 （もね、21＝木下グループ）が、中国杯の表彰式でブーイングを浴びた問題が表面化して以降、初めて取材に応じた。

「国歌斉唱中に聞こえてきたけれど、そこまで気にせず。 ここで言えることは特にない。 とにかく自分の競技に集中したいと思います」と話した。 7日に中国・深センで行われたGP第3戦中国杯の女子フリーを終え、合計224・48点でGP通算3勝目を挙げた。 表彰式では一部の観客からブーイングを浴び、SNSでも採点や演技を巡る中傷が相次いだ。

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国際スケート連盟（ISU）の金載烈（キム・ジェヨル）会長は9日、日本スケート連盟に電話で謝罪。 日本連盟は12日に再発防止を求める要望書を提出していた。 千葉は「私のコントロールできることではないので、自分に集中してできればと思います」と淡々と振り返った。 この日はフリーの曲をかけ、冒頭の3回転フリップ－3回転トーループや、3回転ルッツ－ダブルアクセル（2回転半）－ダブルアクセルなどを跳んだ。