ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が、今季自己ベストの１２５・９１点をマーク。合計１９５・６９点で２位となり、初のＧＰファイ

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が、今季自己ベストの１２５・９１点をマーク。 合計１９５・６９点で２位となり、初のＧＰファイナル（１２月、中国・重慶）進出を決めた。

昨季のＧＰファイナルを制し、２月のミラノ・コルティナ五輪で日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組が引退。２人に憧れ、ともに五輪に出場した「ゆなすみ」にバトンが託された。 結成４季目、日本ペアをけん引する立場に。 長岡は「りくりゅう先輩が引退されてから、私たちが日本のペアの一番手になることは最初から分かっていたことだったので。 その覚悟は元々していた」と、明かした。

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森口は「日本の一番手に今、任せていただいているというのはすごく光栄なこと。 その一番手に見合うカップルになりたい気持ちが強い」と語る。 重責だが、今季は長岡が春に右足を負傷、８月に左足を骨折するなど、自らと向き合う時間が長かった。 長岡は「自分に必死だったので、ここに来るまでも、やることをひたすらやって、プレッシャーを考える暇もなかった。