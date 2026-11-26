ＧＰシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯に向けた前日練習が２６日、本番会場で行われた。女子で第３戦・中国杯からの２連勝に挑む千葉百音（木下グループ）が最終調整。練習後取材に応じ「中国杯からコンディションを整えて

ＧＰシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯に向けた前日練習が２６日、本番会場で行われた。 女子で第３戦・中国杯からの２連勝に挑む千葉百音（木下グループ）が最終調整。 練習後取材に応じ「中国杯からコンディションを整えて練習できている。

このまま自分を信じて明日、出来れば」と、２７日のショートプログラム（ＳＰ）を見据えた。 フリー「月の光」の曲をかけ、冒頭のフリップ―トウループの連続３回転ジャンプ、続く３回転サルコーと着氷。 後半の３回転ルッツ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプを降りるなど、ノーミス調整した。

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「一つ一つのジャンプの感覚を感じながら跳べた」と、充実の表情を浮かべた。 世界選手権銀メダルの千葉は今季、右足首の負傷によりシーズンインが出遅れ。 それでも、今季ＧＰ初戦となった中国杯で２２４・４８点をマークして優勝した。 日本女子は、第５戦まで、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と島田麻央（木下グループ）を含めて日本勢が５戦全勝としている。