アイスダンスでGPシリーズ初出場の「りかしん」こと紀平梨花（24＝鹿島）西山真瑚（24＝オリエンタルバイオ）組が1番滑走で臨み、自己ベストの62・71点をマー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

アイスダンスでGPシリーズ初出場の「 りかしん 」こと 紀平梨花 （24＝鹿島） 西山真瑚 （24＝オリエンタルバイオ）組が1番滑走で臨み、自己ベストの62・71点をマークした。 8組中8位と最下位だったものの、紀平は「1つひとつ集中を切らさずに滑り切ることができて、ひとまずホッとしています」と安堵（あんど）の表情。

西山は「毎大会、点数を更新できている。 この調子でフリーダンスも頑張れたらいいなと思います」と充実感を漂わせた。 結成2季目の紀平にとっては、女子シングルで4位となった22年11月のエスポー大会以来、4季ぶりのGP復帰。 自国の観衆の大歓声を受けた。

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「シングルでは1人で戦っていて強ばったような感覚の試合ばかりだったんですけど、アイスダンスは仲間がいて、楽しくできたかなと思います」と相方の西山に感謝。 「このように大きな会場でGPシリーズに出場できてうれしい気持ち。 ここをスタートにもっともっと大きな大会に出て活躍できたらと思います」と抱負を述べた。