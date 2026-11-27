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【フィギュア】千葉百音、ボンドガールでＳＰ首位発進！今季自己ベスト７７・１２点「すっごく緊張した」日本女子が史上２例目のＧＰシリーズ６戦全勝に王手…ＮＨＫ杯女子ＳＰ
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女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権銀メダルで今季第３戦の中国杯を制した千葉百音（木下グループ）が７７・１２点の今季自己ベストを出し首位発進を決めた。ＧＰ２連勝でのファイナル（１２月、
女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権銀メダルで今季第３戦の中国杯を制した千葉百音（木下グループ）が７７・１２点の今季自己ベストを出し首位発進を決めた。 ＧＰ２連勝でのファイナル（１２月、中国・重慶）進出に王手をかけた。
中国杯６位の山下真瑚（中京大）は６９・３４点で５位、フランス杯４位の青木祐奈（日本建物管財）は６９・１７点で６位発進。 冒頭にフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを着氷。 続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降り、最後の３回転ルッツまでジャンプ３本を揃えた。 演技後はやり切った表情で両手を膝につき、大歓声の中ファンへ手を振った。
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演技直後のインタビューでは「すっごく緊張した」と笑顔をみせた。
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