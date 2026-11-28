女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の千葉百音（木下グループ）が、フリーでは転倒があり２位に終わった。千葉はフリーは２位の１３７・４５点、合計２１４・５７点だった。ＳＰ２位から出た韓国

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の千葉百音（木下グループ）が、フリーでは転倒があり２位に終わった。 千葉はフリーは２位の１３７・４５点、合計２１４・５７点だった。 ＳＰ２位から出た韓国のシン・ジアが、フリーは１位の１３４・７１点をマークし、合計２１９・０２点で優勝。

青木 祐奈（日本建物管財）が４位、山下 真瑚（中京大）は６位だった。 日本勢は第１戦フランス大会の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）から５連勝していたが、２０１９年のロシア勢（コストルナヤ、シェウバコワ、トルソワ）以来となる史上２例目の同一国によるＧＰシリーズ全制覇はならなかった。 ミラノ・コルティナ五輪４位で世界選手権２位の千葉。 今季日本勢はミラノ五輪銅の中井、世界ジュニア４連覇からシニアデビューした島田麻央（木下グループ）の１８歳コンビが、ともにＧＰ２連勝と躍進していた。

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「５連勝しそうだな、という雰囲気だったので。 薄々、予感はしていた」という千葉の言葉通り、受け取った最後のバトン。