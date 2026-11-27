女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権銀メダルで今季第３戦の中国杯を制した千葉百音（木下グループ）が７７・１２点の今季自己ベストをマークし、首位発進。ＧＰ２連勝でのファイナル（１２月、中

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権銀メダルで今季第３戦の中国杯を制した千葉百音（木下グループ）が７７・１２点の今季自己ベストをマークし、首位発進。 ＧＰ２連勝でのファイナル（１２月、中国・重慶）進出に王手をかけた。

中国杯６位の山下真瑚（中京大）は６９・３４点で５位、フランス杯４位の青木祐奈（日本建物管財）は６９・１７点で６位発進。 勝負の女子フリーは２８日、午後４時３０分からスタートする。 冒頭にフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを着氷。 続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降り、最後の３回転ルッツまでジャンプ３本を揃えた。

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演技後はやり切った表情で両手を膝につき、大歓声の中ファンへ手を振った。 演技を終え、千葉は「すっごく緊張した。 今でも緊張感あるくらい緊張していて、終わった後もまだ緊張してる。 日本での国際大会ということで、これより前の日本での国際大会がファイナル。