残り３枠のＧＰファイナル（１２月１０日開幕、中国・重慶）進出をかけ、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪8位から3月の世界選手権で3連覇を達成した世界王者イリア・マリ

残り３枠のＧＰファイナル（１２月１０日開幕、中国・重慶）進出をかけ、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪8位から3月の世界選手権で3連覇を達成した世界王者イリア・マリニン（米国）が、圧巻演技で首位発進を決めた。

すべての演技に加点がつき、１１４・８１点をマーク。 ネーサン・チェン（米国）が、２２年北京五輪でマークした１１３・９７点の歴代最高得点を塗り替えた。 得点が表示されると、会場が騒然となった。 冒頭の４回転フリップを軽々と着氷させ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）、基礎点が１・１倍となる後半には４回転ルッツー３回転トウループを降りた。

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演技を終えると約１０秒、リンクの上でこうこつの表情を見せた。