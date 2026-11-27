アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が６３・７７点で７位、紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組は６２・７１点で８位でフリ

アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が６３・７７点で７位、紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組は６２・７１点で８位でフリーダンスへ進んだ。

シングルで２０１８年ＧＰファイナル女王の紀平は、２２年以来、４季ぶりのＧＰシリーズ出場を果たし、「本当に大きな会場で、ＧＰシリーズに出場することができて、本当にうれしい気持ちとここをスタートにもっともっと大きな大会に出場して、活躍できたら」と笑顔で語った。 昨季結成した「りかしん」としては、初のＮＨＫ杯となった。 演技を終えると、２人とも笑顔で手を振って歓声に応えた。

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「今シーズンの中でもすごく大きな大会で、想像以上にドキドキしてしまったが、そのなかでも一つ一つ集中を切らさずに滑りきることが出来てほっとしている」と紀平。 西山は「すごく楽しく滑ることが出来た。 毎回、大会のたびに点数が更新出来ているので、この調子でフリーダンスも頑張れたら」と振り返った。 同大会に出場予定だったミラノ・コルティナ五輪団体銀メダルの吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は森田の「左膝靱帯損傷」のため棄権を発表。