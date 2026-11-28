アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス（ＲＤ）８位から出た紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が９１・８７点、合計１５４・５８点。「りかしん」としてのＮＨＫ杯デビュー

アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス（ＲＤ）８位から出た紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が９１・８７点、合計１５４・５８点。

「りかしん」としてのＮＨＫ杯デビューを８位で終え、紀平は「演技内容としては、やり切ったと私の中では思っている」と振り返った。 ２５年にシングルからアイスダンスへ転向した紀平にとって、２２年以来４季ぶりとなるＧＰシリーズの舞台。２７日のＲＤでは、想像以上の緊張感に包まれたとしていたが「今日は、しっかりと強い気持ちをもっていけた」と明かした。 点数こそ９月の木下グループ杯の９５・４９点を下回ったが、息の合ったツイズルやリフトでホームの観衆を魅了。 西山も「クリーンに、演技はできたと思う。

Advertisement

大きな舞台に出場させて頂いて、すごく大きな経験をさせてもらった」と語った。 結成２季目の「りかしん」。 カナダを拠点に、アイスダンスの技術向上に励んでいる。