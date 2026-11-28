ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリストで５月に現役引退した元世界女王の坂本花織さん（２６）が、ＮＨＫ杯の試合会場から放送された中継番組に出演。女子シングル２位に入った千葉百音（木下グループ）

ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリストで５月に現役引退した元世界女王の坂本花織さん（２６）が、ＮＨＫ杯の試合会場から放送された中継番組に出演。 女子シングル２位に入った千葉百音（木下グループ）の技術を高く評価した。

この日行われたフリーで、ショートプログラム（ＳＰ）１位の千葉はジャンプ後の転倒が響き２位に終わった。 坂本さんは「ジャンプはタイミングや、その時のコンディションによって（成否が）変わってしまうもの」と指摘しつつ「そこ（転倒ミス）以外のところで、しっかり点数がもらえている。 今までシニアで戦ってきた経験を積んでるからこそ点がもらえる」と評価した。 島田麻央、中井亜美がともにＧＰシリーズ２大会を制した。

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中国杯に続く２連勝はならなかった千葉の心境を、坂本さんは「（ＧＰ（日本勢）６連勝を狙ってって、外野からも言われるだろうし、自分自身もそこを狙っていきたいという気持ちが強かったかと思う」と代弁した。３年連続でＧＰファイナル進出を決めたことにもエール。