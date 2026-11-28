ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が今季ベストの１２５・９１点を出し、合計１９５・６９点。最終滑走のドイツペアに次ぐ２位となった。３位

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が今季ベストの１２５・９１点を出し、合計１９５・６９点。 最終滑走のドイツペアに次ぐ２位となった。３位に入った第３戦・中国杯に続く表彰台で、初のＧＰファイナル（１２月１０～１２日、中国・重慶）進出を決めた。

日本勢では３組目、日本選手同士のペアとしては、２組目のＧＰファイナル進出。 ミラノ・コルティナ五輪金メダルで、昨季ＧＰファイナルを制した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（引退）に「ゆなすみ」が続いた。 冒頭のトリプルツイストを決めると、サイドバイサイドの３回転ループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を着氷。３回転トウループも降りると、スロージャンプも着氷させた。 自慢のリフトで会場のボルテージを上げ、手拍子とともにクライマックスへ。

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ほぼ完璧な演技を披露し、森口はガッツポーズ。 会場はスタンディングオベーションに包まれた。 長岡と森口は、２３年５月にペアを結成。３季目の昨季は、ＧＰシリーズ２戦連続で４位となり、２５年９月の最終予選でミラノ五輪切符を獲得した。