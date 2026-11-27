男子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公開練習が行われ、第２戦スケートカナダ２位の中田璃士（りお、西武グループ）とミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が最終調整した。

男子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公開練習が行われ、第２戦スケートカナダ２位の中田璃士（りお、西武グループ）とミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が最終調整した。

中田は本番衣装で登場し、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）や４回転サルコウなどを着氷。 ステップやスピンも確認した。 スケートカナダでは、ＳＰ１位発進ながら、フリー４位での総合結果は２位。

Advertisement

「ＳＰ、フリーでノーミスで勝つことが一番の目標。 その上でもやることをやらないと。 カナダでもできていれば１位は取れていた。 しっかりとそれだけはやって終わりたい」と覚悟を口にした。