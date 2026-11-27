３月に現役引退した元世界女王でミラノ五輪銀メダリストの坂本花織さん（２６）が、ＮＨＫ杯の生中継にゲスト出演した。現役時代はＮＨＫ杯で４度優勝。２０年のＮＨＫ杯では、それまで不調だったが優勝して脱皮。

３月に現役引退した元世界女王でミラノ五輪銀メダリストの坂本花織さん（２６）が、ＮＨＫ杯の生中継にゲスト出演した。 現役時代はＮＨＫ杯で４度優勝。２０年のＮＨＫ杯では、それまで不調だったが優勝して脱皮。

「一つ殻を破れた大会でした」と感謝した。 今季は日本女子がＧＰシリーズで、ここまで全５戦制覇。

Advertisement

第１戦フランス杯で中井亜美、第２戦カナダ杯で島田麻央、第３戦中国杯で千葉百音、第４戦スケートアメリカで中井亜美、第５戦フィンランディア杯で島田麻央が優勝している。 １２人が滑走するＮＨＫ杯で３人が出場する日本勢は、中国杯６位の山下 真瑚（中京大）、フランス杯４位の青木 祐奈（日本建物管財）、３月の世界フィギュア銀で中国杯優勝の千葉百音（木下グループ）が、史上２例目のシリーズ全戦制覇と、女子シングル残り２枠のＧＰファイナル（１２月１０日開幕、中国・重慶）切符を取りに行く。 坂本さんは「日本女子最強！ 誇らしい」と後継者たちをたたえた。